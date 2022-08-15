تفاصيل جديدة عن حياة هادي مطر المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي على لسان والدته

محمد بن مسعود - الدمام - كشف‭ ‬سيلفانا‭ ‬فردوس،‭ ‬والدة‭ ‬هادي‭ ‬مطر،‭ ‬المتهم‭ ‬بطعن‭ ‬الكاتب‭ ‬البريطاني‭ ‬هندي‭ ‬الأصل‭ ‬سلمان‭ ‬رشدي،‭ ‬تفاصيل‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬ابنها‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬دايلي‭ ‬ميل‮»‬،‭ ‬أشارت‭ ‬سيلفانا‭ ‬فردوس‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تتوقع‭ ‬عودة‭ ‬ابنها‭ ‬هادي‭ ‬مطر‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأول،‭ ‬‮«‬متحمس‮»‬،‭ ‬ولكن‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬عاد‭ ‬ابنها‭ ‬‮«‬انطوائي‭ ‬مزاجي‮»‬،‭ ‬وحبس‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬السفلي،‭ ‬رافضا‭ ‬التحدث‭ ‬إلى‭ ‬عائلته‭ ‬لشهور‭.‬

وعندما‭ ‬داهم‭ ‬عملاء‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفيدرالي‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬فايرفيو‭ ‬بولاية‭ ‬نيوجيرسي‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬تعلم‭ ‬فيها‭ ‬طعن‭ ‬ابنها‭ ‬للكاتب‭ ‬المشهور‭ ‬سلمان‭ ‬رشدي،‭ ‬حيث‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬من‭ ‬عملاء‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفيدرالي‭ ‬داهم‭ ‬منزلها‭ ‬واستولى‭ ‬من‭ ‬شقة‭ ‬ابنها‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬السفلي‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬كمبيوتر‭ ‬وبلاي‭ ‬ستيشن‭ ‬وكتب‭ ‬وسكاكين‭ ‬وأداة‭ ‬لشحذ‭ ‬الشفرات‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تلقيت‭ ‬مكالمة‭ ‬من‭ ‬ابنتي‭..‬كنت‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وأخبرتني‭ ‬أن‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفيدرالي‭ ‬موجود‭ ‬هنا‭..‬لقد‭ ‬صدمت‭ ‬بشدة‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬‮«‬دايلي‭ ‬ميل‮»‬،‭ ‬قالت‭ ‬سيلفانا،‭ ‬وهي‭ ‬لبنانية‭ ‬ومسلمة،‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ابنها‭ ‬قد‭ ‬قرأ‭ ‬كتاب‭ ‬رشدي‮»‬،‭ ‬لكنها‭ ‬اكتشفت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬تدينا‭ ‬منذ‭ ‬رحلته‭ ‬،‭ ‬وأنه‭ ‬كان‭ ‬ينتقدها‭ ‬لعدم‭ ‬إعطائه‭ ‬تنشئة‭ ‬إسلامية‭ ‬صارمة‮»‬‭.‬

وأردفت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أصدق‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬فعل‭ ‬شيء‭ ‬كهذا‭..‬كان‭ ‬هادئا‭ ‬جدا‭..‬أحبه‭ ‬الجميع‭..‬كما‭ ‬قلت‭ ‬لمكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفيدرالي‭ ‬لن‭ ‬أكلف‭ ‬نفسي‭ ‬عناء‭ ‬التحدث‭ ‬إليه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭..‬إنه‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬أفعاله‭..‬لدي‭ ‬قاصران‭ ‬آخران‭ ‬علي‭ ‬الاعتناء‭ ‬بهما‭..‬إنهم‭ ‬مستاؤون،‭ ‬لقد‭ ‬صدموا‭..‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬محاولة‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬بدونه‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬والدة‭ ‬هادي‭ ‬مطر‭: ‬‮«‬لأقول‭ ‬لك‭ ‬الحقيقة‭..‬لم‭ ‬أقرأ‭ ‬أبدا‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬كتبه‭ (‬سلمان‭ ‬رشدي‭)‬،‭ ‬ولم‭ ‬أكن‭ ‬أعرف‭ ‬حتى‭ ‬وجود‭ ‬كاتب‭ ‬كهذا‭..‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬ابني‭ ‬قد‭ ‬قرأ‭ ‬كتابه‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.‬

وفقا‭ ‬لسيلفانا،‭ ‬كانت‭ ‬رحلة‭ ‬ابنها‭ ‬هادي‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬لزيارة‭ ‬والده،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬‮«‬تحول‭ ‬هادي‭ ‬من‭ ‬ابن‭ ‬محبوب‭ ‬يتمتع‭ ‬بشعبية‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬انطوائي‭ ‬متقلب‭ ‬المزاج‮»‬‭.‬

وأكملت‭: ‬‮«‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬لبنان،‭ ‬اتصل‭ ‬بي،‭ ‬أراد‭ ‬العودة‭..‬مكث‭ ‬لمدة‭ ‬28‭ ‬يوما‭ ‬تقريبا،‭ ‬لكن‭ ‬الرحلة‭ ‬لم‭ ‬تسر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬مع‭ ‬والده،‭ ‬فقد‭ ‬شعر‭ ‬بالوحدة‭ ‬الشديدة‭..‬كنت‭ ‬أتوقع‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬متحمسا،‭ ‬لإكمال‭ ‬دراسته،‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شهادته‭ ‬وعلى‭ ‬وظيفة،‭ ‬لكنه‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬حبس‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬القبو‭..‬لقد‭ ‬تغير‭ ‬كثيرا،‭ ‬ولم‭ ‬يقل‭ ‬لي‭ ‬أو‭ ‬لأخواته‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬منذ‭ ‬شهور‮»‬‭.‬

واستطردت‭ ‬الأم‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أستطع‭ ‬أن‭ ‬أخبرك‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬حياته‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬لأنه‭ ‬عزلني‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018‭..‬إذا‭ ‬اقتربت‭ ‬منه‭ ‬أحيانا‭ ‬يقول‭ ‬مرحبا،‭ ‬أحيانا‭ ‬يتجاهلني‭ ‬ويبتعد‭..‬ينام‭ ‬نهارا‭ ‬ويستيقظ‭ ‬ويأكل‭ ‬في‭ ‬الليل‭..‬يعيش‭ ‬في‭ ‬القبو‭..‬إنه‭ ‬يطبخ‭ ‬طعامه‭ ‬بنفسه‮»‬‭.‬

واكتشفت‭ ‬سيلفانا‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ابنها‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬تدينا‭ ‬وكان‭ ‬ينتقدها‭ ‬لعدم‭ ‬إعطائه‭ ‬تنشئة‭ ‬إسلامية‭ ‬صارمة،‭ ‬كما‭ ‬منعها‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬مسكنه‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬السفلي‭ ‬والذي‭ ‬يقع‭ ‬مباشرة‭ ‬تحت‭ ‬المنزل‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أسرة‭ ‬والذي‭ ‬يبلغ‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬حيث‭ ‬تعيش‭ ‬مع‭ ‬شقيقتيه‭ ‬التوأم‭ ‬اللتين‭ ‬تبلغان‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬14‭ ‬عاما‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬‮«‬دايلي‭ ‬ميل‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الأم‭: ‬‮«‬ذات‭ ‬مرة‭ ‬جادلني‭..‬سألني‭ ‬لماذا‭ ‬شجعته‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الدين‭..‬كان‭ ‬غاضبا‭ ‬لأنني‭ ‬لم‭ ‬أعرفه‭ ‬على‭ ‬الإسلام‭ ‬منذ‭ ‬صغره‮»‬‭.‬

وأكملت‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬لبنانية،‭ ‬لكني‭ ‬هنا‭ ‬منذ‭ ‬26‭ ‬عاما‭..‬أنا‭ ‬أعيش‭ ‬حياة‭ ‬بسيطة‭ ‬كأم‭ ‬عزباء،‭ ‬وأحاول‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بسقف‭ ‬فوق‭ ‬رؤوسنا‭ ‬وطعام‭ ‬على‭ ‬المائدة‭ ‬لأطفالي‭..‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أهتم‭ ‬بالسياسة،‭ ‬وأنا‭ ‬لست‭ ‬متديناة،‭ ‬لقد‭ ‬ولدت‭ ‬مسلمة‭ ‬وهذا‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬الأساس‭..‬لم‭ ‬أدفع‭ ‬أطفالي‭ ‬إلى‭ ‬الدين‭ ‬أو‭ ‬أجبر‭ ‬ابني‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شيء‭..‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬أحدا‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬كل‭ ‬عائلتي‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

بحسب‭ ‬‮«‬دايلي‭ ‬ميل‮»‬،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدى‭ ‬مطر‭ ‬وظيفة‭ ‬قط،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬لديه‭ ‬أبدا‭ ‬صديقة،‭ ‬ولكنه‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬رياضية‭ ‬محلية‭ ‬للملاكمة‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلغي‭ ‬عضويته‭ ‬فجأة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حماسته‭ ‬المتزايدة‭ ‬للإسلام،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يرتدي‭ ‬ملابس‭ ‬مختلفة‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬سيلفانا‭ ‬إلى‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬مجرد‭ ‬مرحلة‭ ‬عابرة‭.‬