أردنية وابنها يتخرجان من نفس الجامعة والاختصاص وفي يوم واحد

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما‭ ‬انقطعت‭ ‬عن‭ ‬التعليم‭ ‬وهي‭ ‬بعمر‭ ‬15‭ ‬عام،‭ ‬حققت‭ ‬سيدة‭ ‬أردنية‭ ‬حلمها‭ ‬بإكمال‭ ‬تعليمها‭ ‬الجامعي،‭ ‬وتخرجت‭ ‬مع‭ ‬نجلها‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭ ‬وبذات‭ ‬التخصص‭ ‬والجامعة‭ ‬وبتقدير‭ ‬امتياز‭.‬

واستطاعت‭ ‬سميرة‭ ‬نصيرات‭ ‬تحويل‭ ‬معاناتها‭ ‬مع‭ ‬الزواج‭ ‬المبكر،‭ ‬وانقطاعها‭ ‬عن‭ ‬الدراسة‭ ‬لقصة‭ ‬نجاح‭ ‬مثيرة‭.‬

سميرة‭ ‬التي‭ ‬انقطعت‭ ‬عن‭ ‬التعليم،‭ ‬وكانت‭ ‬تشاهد‭ ‬صديقاتها‭ ‬وهن‭ ‬بطريقهم‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مرور‭ ‬سنوات‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬حلمها‭.‬

وبعدما‭ ‬أنجبت‭ ‬6‭ ‬أبناء،‭ ‬قررت‭ ‬العودة‭ ‬لمقاعد‭ ‬الدراسة،‭ ‬وبدأت‭ ‬تدرس‭ ‬مع‭ ‬ابنها‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬وكانت‭ ‬من‭ ‬الأوائل‭.‬

وأكملت‭ ‬دراستها‭ ‬مع‭ ‬نجلها‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬البكالوريوس،‭ ‬والماجستير،‭ ‬وتخرجت‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬اليرموك‭ ‬بتخصص‭ ‬ماجستير‭ ‬إدارة‭ ‬تربوية‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تخرج‭ ‬نجلها‭ ‬بنفس‭ ‬التخصص‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭.‬

وقالت‭ ‬سميرة‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬درست‭ ‬مع‭ ‬ابنها‭ ‬نفس‭ ‬التخصص‭ ‬ونفس‭ ‬المواد‭ ‬والتقيا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬مع‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض،‭ ‬وكانت‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬جميلة‭ ‬جدا،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تنافس‭ ‬ابنها‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬أعلى‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬ابنها‭ ‬معاذ‭ ‬الدعجة،‭ ‬إن‭ ‬دراسته‭ ‬مع‭ ‬أمه‭ ‬كانت‭ ‬منذ‭ ‬إخفاقه‭ ‬في‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬أرادت‭ ‬والدته‭ ‬تشجيعه،‭ ‬وإثبات‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬أمر‭ ‬هين،‭ ‬حيث‭ ‬تقدما‭ ‬للامتحان‭ ‬سويا‭ ‬ونجحا‭ ‬وتفوقت‭ ‬والدته‭ ‬ودخلا‭ ‬الجامعة‭.‬

وعن‭ ‬شعوره‭ ‬ووالدته‭ ‬تدرس‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الصف،‭ ‬قال‭ ‬معاذ‭ ‬إنه‭ ‬شعوره‭ ‬لا‭ ‬يوصف،‭ ‬وخاصة‭ ‬عند‭ ‬تفقد‭ ‬الدكتور‭ ‬للحضور،‭ ‬والغياب‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬ينادي‭ ‬سميرة‭ ‬وابنها‭ ‬أو‭ ‬معاذ‭ ‬وأمه‭.‬

وتطمح‭ ‬الأم‭ ‬والابن‭ ‬لإكمال‭ ‬دراستهما،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬سويا‭.‬