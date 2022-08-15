أمير الحدود الشمالية بالنيابة يستقبل قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة العقيد عبدالله بن حلمي العتيبي، يرافقه عدد من منسوبي القوة، الذين قدموا للسلام على سموه.

واستمع سموه إلى نبذة عن جهود قوة الطوارئ الخاصة لحفظ الأمن بالتعاون مع القطاعات الأمنية الأخرى، مشيداً بالجهود التي يقدمها رجال قوات الطوارئ ‏الخاصة، التي أسهمت في العديد من المنجزات الأمنية بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله -.