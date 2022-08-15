“الأرصاد”: أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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