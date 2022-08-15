تعليم نجران يطلق المرحلة الرابعة من برامج التدريب الصيفي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث أمس، المرحلة الرابعة من البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات، التي تنفّذ في عدد من مراكز التدريب بقطاعات المنطقة.
وأوضحت الإدارة أن البرامج تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم، مشيرةً إلى أن من أبرز البرامج تعديل السلوك الإنساني، والمنصات التعليمية الإلكترونية، وصناعة قادة المستقبل، وخدمات التدخل المبكر لذوي صعوبات التعلم، والبحث الإجرائي في تطوير الميدان التعليمي.
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