تغيير موقع مطار الطائف بسبب عدم صلاحية التربة.. “الطيران المدني” ترد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الطائف

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه لا صحة لتغيير موقع مطار الطائف الدولي، والذي الخليج 365 أن تم تحديده شرقي المحافظة.

وأوضحت الهيئة أن ما تردد في هذا الشأن عار من الصحة، وأنه لم يطرأ أي جديد في موقع المطار، وذلك تعليقًا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيير موقع مطار الطائف الدولي بسبب عدم جودة وصلاحية التربة.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الهيئة، أنه سيتم تخفيض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35%، في محاولة للمنافسة في منطقة تستضيف، بالفعل، بعضًا من أكبر مراكز الركاب في العالم.

وأوضحت خلال مشاركتها في معرض فارنبرة الجوي، أن التخفيض الذي سينطبق على مطارات الرياض وجدة والدمام، وسيتم تنفيذه في وقت لاحق من هذا العام، هو الخطوة التالية في خصخصة مستمرة للقطاع.

وأضافت أنه سيتم السماح للمطارات بالمرونة الكافية لخفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة لتحقيق أقصى قدر من النمو في حركة الركاب، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان المملكة تقديم حوافز لشركات الطيران لتسيير مسارات غير مربحة، وبعد أيام من فتح البلاد مجالها الجوي لجميع الشركات.

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وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، أنه بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقضي بعدم التمييز بين الطائرات المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، فقد تقرر فتح أجواء المملكة لجميع أنواع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء، وذلك ترسيخًا لمكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزًا للربط الجوي الدولي.