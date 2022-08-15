القبض على 4 أشخاص لترصدهم للمقيمين والاحتيال عليهم بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومقيم من الجنسية المصرية، لترصدهم لعدد من المقيمين والاحتيال عليهم بادعاء تقديم المساعدة لهم بالدخول لحسابهم لإحدى المنصات الإلكترونية واستغلال ذلك في استخراج شرائح اتصال ببياناتهم، حيث ضبط بحوزتهم (2025) شريحة اتصال وجهاز حاسوب وأجهزة قارئ للبصمة لشركة اتصالات يعمل فيها أحدهم مندوب مبيعات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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