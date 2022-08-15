دورة تأسيسية للأئمة والمؤذنين ومراقبي الجوامع والمساجد بالشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
أطلق معهد الأئمة والخطباء أمس, بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، الدورة التأسيسية للأئمة والمؤذنين ومراقبي ومراقبات المساجد ، في الدمام ومحافظتي الأحساء وحفر الباطن تستهدف أكثر من ألف متدرب.
وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة عمر بن فيصل الدويش، أن هذه الدورة التي تستمر يومين تتناول موضوعات عدة في العقيدة، والفقه، والأمن الفكري، والآداب والواجبات، مؤكداً أهمية مثل هذه الدورات التي تأتي ضمن البرامج التدريبية الهادفة لتطوير المهارات الفنية والإدارية للأئمة والمؤذنين والمراقبين والمراقبات.
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