“هيئة التقييس الخليجية” تُنظّم المؤتمر الخليجي السادس لكفاءة المختبرات في أكتوبر المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تعتزم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنظيم المؤتمر الخليجي السادس لكفاءة المختبرات تحت رعاية معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عضو اللجنة الوزارية لشؤون التقييس الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبشراكة إستراتيجية مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والتجمع الخليجي للمختبرات، ويقام بشكل متزامن (حضورياً وعن بُعد) يومي 18 – 19 أكتوبر 2022 في فندق إنتركونتيننتال بمدينة الرياض.

وأوضح رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون سعود بن ناصر الخصيبي أن المؤتمر يأتي هذا العام تحت شعار “كفاءة المختبرات لغذاء آمن ومستدام”، لتسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص والحلول ضمن التوجهات والممارسات الدولية الحديثة، بمشاركة نخبة من المهتمين في المنظمات الدولية والإقليمية، وأجهزة التقييس الوطنية والمختبرات العاملة في الدول الأعضاء.

وأشار الخصيبي إلى أن المؤتمر يهدُف إلى توفير مساحة للتواصل والحوار بين المختبرات العاملة في الدول الأعضاء، والتعريف بمستجدات البنية التحتية للمختبرات والاعتماد والتشريعات في الدول الأعضاء، واستقصاء حاجات المختبرات وأولوياتها من برامج اختبارات الكفاءة، ودعم الاعتراف الدولي بكفاءة أنشطة المختبرات العاملة بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى التعريف بتجربة المختبرات الخليجية المتميزة.

وأضاف أن أوراق العمل التي سيُقدمها خبراء متخصصون من عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ستستعرض عدداً من المحـاور أهمها اختبارات الكفاءة كأداة مهمة للتنافسية والابتكار وتطوير الصناعة، ودور المختبرات في تعزيز سلامة الأغذية في السوق الخليجية المشتركة، وتعزيز البنية التحتية للجودة لاستدامة الأغذية، كما ستستعرض كفاءة المختبرات والدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، والتشريعات المنظمة للأغذية واختباراتها، بالإضافة إلى دور الاعتماد لكفاءة المختبرات بما يعزز سلامة واستدامة الغذاء.

وبين أن المؤتمر في نسخته السادسة يُعد منصة للمختصين في المنطقة لتبادل الخبرات ومعرفة أبرز التوجهات والتقنيات الجديدة، وفرصة استثنائية للمختصين والعاملين في قطاع الفحص والمعايرة للتواصل ومناقشة التوجهات الحديثة وأبرز حلول تحديات قطاع المختبرات.

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ودعا رئيس هيئة التقييس الدعوة الأجهزة المحلية والإقليمية والدولية في مجالات المعايرة والفحص، والتقييس، والاعتماد، والرقابة على الغذاء، ومراكز البحث، والمعاهد والجامعات، والتشريع والرقابة، واختبارات الأغذية، ومصنعي المنتجات الغذائية للتسجيل في المؤتمر من خلال موقع هيئة التقييس www.gso.org.sa للحضور والمشاركة وإثراء جلسات المؤتمر بالمقترحات والأفكار وتبادل وجهات النظر حول سبل دعم جهود هيئة التقييس وأجهزة التقييس بالدول الأعضاء.