إيران تنفي علاقتها بمحاولة قـتل الكاتب سلمان رشدي

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نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أي علاقة لبلاده بمحاولة اغـتيال الكاتب البريطاني سلمان رشدي خلال مؤتمر في شمال الولايات المتحدة.
وقال “كنعاني”، خلال مؤتمر صحفي اليوم (الإثنين)، إنه لا يحق لأحد أن يتهم إيران بتنفيذ الهجوم على الكاتب، مضيفا أن الأخير هو من عرض نفسه لغضب الناس بما فيهم المسلمون وأتباع الديانات الأخرى.
وأكد أن “رشدي” أساء للمقدسات الإسلامية وتجاوز الخط الأحمر لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم والخطوط الحمراء لجميع أتباع الديانات السماوية.
يذكر أن إيران شهدت في عام 1989 صدور فتوى بهـدر دم “سلمان رشدي” إثر صدور روايته “آيات شيطانيّة”، وتم اتهامه حين ذلك بالإساءة للإسلام والرسول والقرآن الكريم، وتعرض الكاتب مؤخرا لعدة طـعنات خلال محاضرة في ولاية نيويورك الأمريكية.
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Source akhbaar24
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