زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ساحل كاليدونيا الجديدة

︎ . المناطق_متابعات ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، سواحل كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 80.6 كيلومتراً جنوب شرق جزر لويالتي قبالة الساحل الشرقي لكاليدونيا، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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