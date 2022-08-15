“أغذية الإماراتية” تدشن مصنعاً جديداً بجدة باستثمارات 90 مليون درهم

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أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية الإماراتية، آلان سميث، أن “أغذية “ستستثمر نحو 90 مليون درهم ضمن خططها التوسعية في السعودية، وذلك لتشييد منشأة صناعية جديدة ضمن شركة النبيل للصناعات الغذائية بمدينة جدة.

وأشار سميث وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” إلى أنه من المستهدف بدء عمليات الإنفاق الاستثماري لتشييد المصنع الجديد خلال الشهور المقبلة، على أن يبدأ التشغيل وعمليات البيع خلال النصف الثاني من العام المقبل 2023.

وأوضح أن عمليات الإنفاق الاستثماري على المصنع الجديد في السعودية ستستمر حتى عام 2025، إذ تُقدر الاستثمارات الأولية في تلك المرحلة بـ65 مليون درهم، لافتًا إلى أن التوسع في السعودية يعد استثمارًا استراتيجيًّا في أكبر سوق بدول مجلس التعاون الخليجي.



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Source akhbaar24

