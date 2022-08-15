منها مليون في الصين.. “إيلون ماسك”: “تسلا” صنعت 3 ملايين سيارة

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قال الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، إيلون ماسك، إن إجمالي ما أنتجته “تسلا” تجاوز 3 ملايين سيارة حتى الآن.

وهنأ “إيلون ماسك” مصنع “تسلا” في شنغهاي على تصنيع السيارة رقم مليون، مشيراً إلى أن الإنتاج يمثل تحديًا أكبر بكثير من الطلب بالنسبة لـ “تسلا”، كما صرح في يوليو أن الشركة كانت في جحيم سلسلة التوريد خلال السنوات القليلة الماضية.

وعلى الرغم من أن إنتاج أكثر من 3 ملايين سيارة يعد علامة فارقة بالنسبة لـ “تسلا”، فإنها لا تزال متخلفة كثيرًا عن شركات صناعة السيارات الأقدم، على سبيل المثال، سلمت “تويوتا” أكثر من 10 ملايين سيارة خلال عام 2021 فقطـ، كما سلمت “فولكس فاجن” ما يقرب من 9 ملايين سيارة.



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Source akhbaar24

