هيئة الإحصاء: ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات يرفع التضخم بنسبة 2.7% خلال يوليو الماضي

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2022م بنسبة 2.7 % مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أعلى من شهر يونيو الماضي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 2.3%.

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9% متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.2% والتي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.1%.

كما عزت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 3.6%، متأثراً بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.2%، وكذلك قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.1% متأثراً بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 22%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 6.3% متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.5%.

وأشارت إلى ارتفاع قسم التعليم بنسبة5.7% متأثراً بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بأكثر من 10%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2% متأثراً بارتفاع إيجارات المساكن بـ2.1%، في حين انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.1%، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%.

من جانب آخر، نوهت هيئة الإحصاء إلى أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعاً طفيفاً في يوليو الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يونيو 2022، مضيفة أن مؤشر التضخم الشهري تأثر بارتفاع قسم النقل بنسبة 1.1%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.1%.

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Source akhbaar24

