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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2022م بنسبة 2.7 % مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أعلى من شهر يونيو الماضي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 2.3%.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9% متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.2% والتي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.1%.
كما عزت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 3.6%، متأثراً بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.2%، وكذلك قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.1% متأثراً بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 22%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 6.3% متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.5%.
وأشارت إلى ارتفاع قسم التعليم بنسبة5.7% متأثراً بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بأكثر من 10%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2% متأثراً بارتفاع إيجارات المساكن بـ2.1%، في حين انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.1%، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%.
من جانب آخر، نوهت هيئة الإحصاء إلى أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعاً طفيفاً في يوليو الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يونيو 2022، مضيفة أن مؤشر التضخم الشهري تأثر بارتفاع قسم النقل بنسبة 1.1%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.1%.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الإحصاء: ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات يرفع التضخم بنسبة 2.7% خلال يوليو الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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