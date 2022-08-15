الصحة تحسم الجدل حول علاقة أكل كبدة الحاشي وتلف الكبد

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نفت وزارة الصحة، ما يتم تداوله حول تسبب أكل كبدة الحاشي في الإصابة بمرض تليف الكبد.

الصحة تحسم الجدل

وأكدت الصحة، أنه لا توجد علاقة بين أكل كبدة الحاشي وتعويض تلف الكبد. مشيرة إلى أنه تمت إتاحة الجرعة الثانية التنشيطية لفئة محددة من المرضى، مثل مرضى السرطان والفشل الكلوي ونقص المناعة.

الدراسات العلمية

وأضافت عبر حساب “الصحة 937” التابع للوزارة، رداً على استفسار مغرد عبر “تويتر”: إنه لا توجد دراسات علمية تثبت صحة ذلك.. مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية.

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Source almnatiq

