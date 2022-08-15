انقطعت عن التعليم بعمر 15 عامًا.. أردنية وابنها يحصلان على الماجستير في يوم واحد (فيديو)

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نجحت سيدة أردنية في تحقيق حلمها بحصولها على الماجستير، بعد أن انقطعت عن التعليم بعمر 15 عامًا، إذ تخرجت مع نجلها في نفس اليوم وبذات التخصص والجامعة وبتقدير امتياز، ويطمحان للحصول على درجة الدكتوراه.

وقالت سميرة نصيرات وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”: “إنها درست مع ابنها نفس التخصص ونفس المواد والتقيا في عدد من المحاضرات مع بعضهما البعض، وكانت الحياة الجامعية جميلة جدا، حيث كانت تنافس ابنها في الحصول على معدل أعلى”.

وعادت نصيرات لمقاعد الدراسة بعد أن أنجبت 6 من الأبناء، حتى تخطت المرحلة الثانوية، ثم الجامعية، برفقة نجلها في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، إذ حصلا معًا على ماجستير إدارة تربوية.

وقال ابنها معاذ الدعجة، إن دراسته مع أمه كانت منذ إخفاقه في الثانوية العامة، حيث أرادت والدته تشجيعه، وإثبات أن النجاح في الثانوية العامة أمر هين، حيث تقدما للامتحان سويا ونجحا وتفوقت والدته ودخلا الجامعة.

وأضاف مازحًا، عندما كان يتفقد الدكتور الحضور والغياب، كان ينادي سميرة وابنها أو معاذ وأمه.





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Source akhbaar24

