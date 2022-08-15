خطة لتوسيع التعليم المشترك في المرحلة الابتدائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطخ_متابعات

كشف تقرير رسمي لوزارة التعليم عبر الذراع التنفيذي للوزارة (شركة تطوير للخدمات التعليمية) عن وجود خطة للتوسع التدريجي في التعليم المشترك في المرحلة الابتدائية ,من خلال مبادرة تهدف الى بناء الانظمة والسياسات التعليمية اللازمة للتوسع في التعليم المشترك.. وتصميم خطة تنفيذية وتفعيلها لتحسين مخرجات التعليم الاساسية وتحقيق التنافسية في الاختبارات الدولية والوطنية، ولفت التقرير إلى الاطلاع على 5 دراسات دولية و10 ورش عمل وإعداد 7 وثائق، و3 مجموعات تركيز.

يذكر شركة تطوير شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تهدف إلى تطوير العملية التعليمية للحصول على التعليم الامثل في القرن الحادي والعشرين، ليبلغ اقصى درجات النجاح في نطاق اقتصادي -معرفي- عالمي، لتتوافق مشاريعها وبرامجها مع مستهدفات رؤية 2030، واستطاعت وزارة التعليم في السنوات الأخيرة إحداث نقلة في الميدان، مما سينعكس بالمخرجات على الطلاب والطالبات في السنوات القادمة، بما يتفق مع عمليات التطوير الشاملة ومواكبة سوق العمل في شتى المجالات.