رابطة العالم الإسلامي تُعزّي مصر في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت رابطة العالم الإسلامي، عن صادق العزاء والمواساة لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا والمصابين في الحريق المؤلم الذي تعرضت له كنيسة أبو سيفين، وتسبب في عدد من الوفيات والإصابات.

وعبّر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الأمانة العامة للرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن الكامل مع ذوي الضحايا، وعموم الشعب المصري العزيز، في هذه الفاجعة؛ متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل؛ داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

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