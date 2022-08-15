“الموارد البشرية” توضح كيفية إسقاط العامل الوافد حال تخلف عن العودة للمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كيفية إسقاط العامل الوافد إذا تخلف عن العودة للمملكة.

وكانت الوزارة قد تلقت سؤالا حول كيفية إسقاط العامل واعتباره متغيبا، في حال مغادرته بتأشيرة خروج وعودة، ولم يعد.

وبينت الوزارة، أنه يتم تسجيل عبارة “خرج ولم يعد” لأي وافد أصدر تأشيرة خروج وعودة بشكل آلي دون أن يعود في موعده.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم تعديل حالة العامل إلى “متغيب عن العمل”، بعد مرور شهرين من انتهاء التأشيرة.