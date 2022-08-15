انخفاض طفيف.. تعرف علي أسعار الذهب بالمملكة اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

شهدت أسعار الذهب في المملكة اليوم الاثنين، انخفاضًا طفيفًا عن الأسعار التي سجلتها يوم أمس الأحد.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 216.29 ريال، أي ما يعادل نحو 57.68 دولار، فيما وصل عيار 22 إلى 198.27 ريال، أي ما يعادل نحو 52.87 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 189.26 ريال، أي ما يعادل نحو 50.47 دولار، بينما عيار 18 وصل إلى 162.22 ريال، أي ما يعادل نحو 43.26 دولار.