“لازوردي ” تربح 8.5 مليون ريال في الربع الثاني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباح بلغت 8.5 مليون ريال مقابل أرباح 8 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021 .

و بلغ إجمالي إيرادات المجموعة ، شاملاً قيمة معدن الذهب، 424.0 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022م ، بزيادة قدرها 10.8٪ مقابل 475.4 مليون ريال سعودي في الربع نفسه من العام السابق.