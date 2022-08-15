“لازوردي ” تربح 8.5 مليون ريال في الربع الثاني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباح بلغت 8.5 مليون ريال مقابل أرباح 8 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021 .
و بلغ إجمالي إيرادات المجموعة ، شاملاً قيمة معدن الذهب، 424.0 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022م ، بزيادة قدرها 10.8٪ مقابل 475.4 مليون ريال سعودي في الربع نفسه من العام السابق.
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