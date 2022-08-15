شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يختتم مبارياته الودية أمام الرائد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يختتم نادي النصر السعودي مواجهاته الودية أمام الرائد، ضمن استعدادات القوية للطرفين للموسم الكروي الجديد 2022/2023، المقرر أن ينطلق قريبًا.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب الذي يجمع بين العالمي والرائد، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة النصر والرائد والقنوات الناقلة

تقام المباراة التي تجمع بين النصر والرائد القطري يوم الأحد القادم الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري، ولم يتم الكشف توقيت المباراة حتى تلك اللحظة.

ومن المتوقع أن تذاع المباراة من خلال قناة النصر السعودي الرسمية عبر منصة اليوتيوب، كما أشارت العديد من الأنباء من قبل.

تعرف على موعد مباراة النصر الودية القادمة

يقع النصر في مواجهة ودية قوية مساء الثلاثاء أمام العربي القطري، على ملعب مرسول بارك بدولة قطر.

تشكيل النصر النصر المتوقع لمباراة العربي الودية

من المتوقع أن يدخل ثالث الدوري السعودي 2021/2022 بالتشكيل التالي أمام النادي القطري:-

في حراسة المرمي: أوسبينا

وفي خط الدفاع: حمد آل منصور، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، غيسلان كونان

خط الوسط: بيتي، عبدالفتاح عسيري، مختار علي، علي الحسن

الهجوم: الغنام، فينسيت أبو بكر.

‏تعرف على جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

«الجولة الأولى» النصر × الوحدة.

«الجولة الثانية» التعاون × النصر.



«الجولة الثالثة» النصر × ضمك.

«الجولة الرابعة» الباطن × النصر.

«الجولة الخامسة»النصر × الإتحاد.

«الجولة السادسة» ابها × النصر.



«الجولة السابعة» النصر × العدالة.

«الجولة الثامنة» النصر × الفيحاء.

«الجولة التاسعة» الرائد × النصر.

«الجولة العاشرة» النصر × الهلال.

«الجولة الحادية عشر» الخليج × النصر.

«الجولة الثانية عشر» النصر × الطائي.

«الجولة الثالثة عشر»الشباب × النصر.

«الجولة الرابعة عشر» النصر × الإتفاق.

«الجولة الخامسة عشر »الفتح × النصر.

القنوات الناقلة لمباراة الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مباريات الدوري السعودي للموسم الكروي الجديد 2022/2023، وذلك حتى 3 مواسم قادمة كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.