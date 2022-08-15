شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والعربي القطري الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والعربي القطري الودية القادمة، المقرر أن تقام ضمن استعدادات العالمي للموسم الكروي الجديد 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب الذي يجمع بين الطرفين " النصر والعربي" وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة النصر والعربي القطري الودية

من المقرر أن يقام اللقاء المرتقب مساء الغد الثلاثاء الموافق 16 من شهر أغسطس الجاري، ولكن لم يتم الإعلان عن توقيت المباراة حتى تلك اللحظة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعربي الودية

تشير العديد من الأنباء إلى اتجاه القناة الرسمية لنادي النصر عبر منصة اليوتيوب إلى إذاعة اللقاء المرتقب بين الطرفين.

تعرف على تشكيل النصر المتوقع لمباراة العربي الودية

من المتوقع أن يدخل النادي السعودي إلى مجريات اللقاء الذي يجمع أمام العربي القطري بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمي: أوسبينا.

خط الدفاع: حمد آل منصور، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، غيسلان كونان.

الوسط: بيتي مارتينيز، عبدالفتاح عسيري، مختار علي، علي الحسن.

وفي خط الهجوم: خالد الغنام، فينسيت أبو بكر.

‏تعرف على جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

في الجولة الأولى - النصر × الوحدة.

الجولة الثانية - التعاون × النصر.



الجولة الثالثة - النصر × ضمك.

الجولة الرابعة - الباطن × النصر.

الجولة الخامسة - النصر × الإتحاد.

الجولة السادسة - ابها × النصر.



الجولة السابعة - النصر × العدالة.

الجولة الثامنة - النصر × الفيحاء.

الجولة التاسعة - الرائد × النصر.

الجولة العاشرة - النصر × الهلال.

الجولة الحادية عشر - الخليج × النصر.

الجولة الثانية عشر - النصر × الطائي.

الجولة الثالثة عشر - الشباب × النصر.

الجولة الرابعة عشر - النصر × الإتفاق.

الجولة الخامسة عشر - الفتح × النصر.