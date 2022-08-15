مراوغة على الطريق والقيادة بتهور.. “مرور جدة” يضبط قائد مركبة عرض حياة الآخرين للخطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

تمكنت المديرية العامة للمرور بمحافظة جدة من ضبط قائد مركبة عرض حياة الآخرين للخطر.

وفي التفاصيل ، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق تهور قائدين على طريق عامّ في محافظة جدة حيث ناشد المواطنين المرور السعودي بضرورة التدخل والقبض عليهما.

وأظهر مقطع الفيديو، الحركات والمراوغات التي نفذها قائد المركبة على كبري الميناء بمدينة جدة، حيث تفاعل المرور السعودي مع المناشدات وقبض عليهما وتطبيق العقوبات المقررة.

وقال الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر» ردًّا على مناشدات المواطنين: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».