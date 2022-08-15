محمد بن مسعود - الدمام - محافظ لحج يفتتح فندق برج السلام استار السياحي في الفيوش بمديرية تبن

أفتتح محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي،اليوم “فندق برج السلام استار السياحي” في حي “الفيوش” بمديرية تبن محافظة لحج.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

وعقب قص الشريط، طاف المحافظ “تركي” بمعية نائبه الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ عوض الصلاحي، بأرجاء الفندق، وأستمعا من مالك الفندق المستثمر صالح حسين أحمد ، إلى شرح عن الفندق ، حيث بلغت تكلفة التجهيزات للفندق اكثر من 2 مليون ريال سعودي ، ويتكون من 6 أدوار ويحتوي على 40 غرفة وجناح، بالإضافة إلى، ثلات قاعات تدريب واستقبال، وطيرمانة مطلة على أجزاء واسعة من محافظتي لحج وعدن، ومركز تجاري و خدمات فندقية راقية أخرى ومواقف سيارات معرباً ” عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج على كافة التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين ، ورعايتهم الرسمية للقطاع الخاص والمستثمرين بما يحقق لهم المناخات الآمنة الجاذبة للإستثمار والشراكة في التنمية المحلية.

وأعرب “محافظ لحج”، عن سعادته الغامرة أثناء إفتتاح الفندق والذي يمثل رافد سياحياً يضاف الى المشاريع الاستثمارية الخدمية والصناعية بالمحافظة ومديرية تبن على وجه الخصوص ، ناهيك إلى توفر فرص عمل للشباب .

ودعا “محافظ لحج اللواء تركي” ، رجال المال والأعمال إلى الإستثمار وإقامة المشاريع الحيوية والتجارية والسياحية بالمحافظة لدفع عجلة التنمية إلى الأمام وإنعاش الحركة الإقتصادية ، مؤكداً استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وحرصها الدائم على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين .

حضر الإفتتاح وكيل المحافظة العميد/ عبد الفتاح هيثم ومدير عام مكتب السياحة الأستاذ محمود محمد عوض.