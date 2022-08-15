أمانة الرياض: 7 خطوات للاستفادة من خدمة تسجيل عقد جمع ونقل النفايات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حددت أمانة منطقة الرياض، 7 خطوات ميسرة للاستفادة من خدمة “تسجيل عقد جمع ونقل النفايات من المستفيدين” عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الخطوات تشمل التالي: حددت أمانة منطقة الرياض، 7 خطوات ميسرة للاستفادة من خدمة “تسجيل عقد جمع ونقل النفايات من المستفيدين” عبر البوابة الإلكترونية. وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الخطوات تشمل التالي:

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