“السديس” يُعلن إطلاق “مجلس فتيات الرئاسة” تجسيداً لمواكبة تمكين المرأة

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، إطلاق “مجلس فتيات الرئاسة” بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. وأكد “السديس” أن المجلس جاء تجسيداً لمواكبة ما تسعى له الرئاسة من تمكين للمرأة في الحرمين الشريفين وفق رؤية المملكة 2030م. وأضاف أن الرئاسة من خلال هذا المجلس المبارك تحرص على العناية بفتيات الرئاسة والاهتمام بهن واستثمار قدراتهن وتوجيهها بما يعود بالنفع لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

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