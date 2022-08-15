حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين في المملكة

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بمشيئة الله تعالى لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مما يؤدي الى جريان الاودية والشعاب مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي جازان، عسير والباحة. في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر). كما تنشط سرعة الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.





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