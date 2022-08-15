︎ . المناطق_متابعات سجلت كوريا الجنوبية 62,078 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليونا و418 ألفا و36 . وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا 50 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25,673. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 62,078 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.