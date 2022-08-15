بينهم الملك سلمان.. صورة تاريخية تضم ثلاثة من ملوك السعودية

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، صورة تاريخية تجمع الملك فهد مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والملك فيصل بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وأظهرت الصورة، خادم الحرمين الملك سلمان ويقف إلى جواره الملك فهد والملك فيصل، بالإضافة إلى الأمير سلطان.
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Source akhbaar24
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