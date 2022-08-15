“سكني”: يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني من خلال جهة واحدة فقط

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أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني من خلال جهة واحدة من الجهات المعنية بالدعم الخاص بالسكن.

وأوضح البرنامج، أن استفادة الأسرة تكون أيضاً مرة واحدة فقط سواءً من صندوق التنمية العقارية أو برنامج سكني وسواء كان الطلب باسم الزوج أو الزوجة.

وجاء تأكيد البرنامج رداً على استفسار حول مدى أحقية الأسرة في الحصول على الدعم أكثر من مرة ومن خلال أكثر من جهة.



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Source akhbaar24

