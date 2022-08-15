أسباب تلف مضخة التبريد الداخلي بالسيارة ومظاهر التلف وطرق الاصلاح

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مضخة المياه (Water pump) بالسيارة تعتبر جزءًا أساسيًّا من نظام التبريد الداخلي، حيث تعتمد السيارة على عملها في المحافظة على حرارة الأجزاء الداخلية لتبقى سليمةً . وهناك اجزاء بالسيارة اذا تعطلت مضخة المياة ترتفع حرارتها مباشرة مثل المحرك ، وموزع البنزين ، مما يؤدي إلى تلفها . يعتمد مبدأ عمل المضخة على مجموعة من الأجزاء، وهي عمود متحرك ودواليب دوارة وبكرات وأحزمة يتناغم عملها معا لتخرج مادة المبرد من خزان التبريد نحو الأنابيب حول الأجزاء الداخلية لتقوم بالتريد المستمر.

أسباب عطل مضخة الماء

– عدم وجود كمية كافية من مادة المبرِّد (Coolant) حول الختم الميكانيكي للمضخة، مما يزيد حرارته وتلفه .

– اهتراء م الحشوات المعدنية (Gasket) والمواد مانعة التسريبمع الزمن ، او انها تستخدم بشكل خاطئ .

– اختيار مادة مبرِّد غير مناسبة لخزان المركبة أو خلط أكثر من نوع من المبرِّدات مع بعضها البعض ، يؤثر سلبا في فاعلية التبريد تأثيرًا سلبيًّا، مما يؤدي إلى تلف المضخة

– زيادة الأوساخ والترسيبات والمخلفات الزيتية في مادة المبرِّد ، مما يجعلها تحتك بأجزاء المضخة الداخليةويتسبب في تلفها .

– تلف حزام المحرك من جهة مسننات المضخة المختلفة، أو تركبيه بشكل خاطئ، مما يعجل بتلف المضخه .

– حدوث تصدعات بسبب الضغط العالي الذي يسببه حزام المضخة المشدود بشكل أكثر من اللازم.

– انخفاض الضغط في نظام المضخة بنسبة أقل من اللازم، وذلك بسبب انسداد الردياتير ، أو حدوث مشكلة بغطائه .

مظاهر أعطال في مضخة المياه

تسرب مادة المبرد ، حيث يشير وجود بقعة من مادة المبرد على الأرضية بعد توقف السيارة إلى اهتراء المواد العازلة وحشوات المضخة، وينصح بالاستعانة بالمختصين فورًا .

ترسبات الصدأ والمخلفات الزيتية لأن التسريب البطيء لمادة المبرد يؤدي إلى تراكمها على هيكل المضخة الخارجي وتفاعلها مع الهواء، ويترتب على ذلك تكون شحوم حولها وظهور الصدأ عليها .

صوت صرير عند تسارع السياره وذلك بسبب ارتخاء حزام المحرك في المضخة أو مسنناته المثبِّتة .

ارتفاع درجة حرارة السيارة على مقياس الحرارة مما يشير لارتفاع قراءات مقياس حرارة السيارة إلى وجود مشكلة في نظام التبريد الداخلي

ظهور الدخان بالصندوق الأمامي مما يشير الى تلف مضخة المياه تلفًا كاملًا وارتفاع درجة حرارة الأجزاء الداخلية بنسبة كبيرة، لذلك ينبغي إيقاف السيارة فور ملاحظة ذلك، والاتصال بالمختصين لتجنب حصول حوادث خطيرة.

كيف نواجه مشكلة تلف مضخة التبريد

يمكن للفرد حل المشكلات التي تحدث في مضخة المياه وإصلاحها على النحو التالي:

– إعادة تعبئة مادة المبرد ليمتلئ الخزان بها قبل التأكد من دوران المضخة، خاصةً عند تركيب مضخة جديدة، وينصح بتدويرها عدة مرات قبل تشغيل المحرك .

– وضع مواد عازلة وفق إرشادات التصنيع للمركبة مع حشوات معدنية جديده ، وذلك بطريقة صحيحة وبكميات مناسبة؛ لأن وجود كمية كبيرة من مواد العزل يؤثر سلبًا في وضعية دوران المضخة

– تغيير حزام المضخة والمضخة في حال تلف أحدهما؛ نظرا لاحتياج كل مضخة إلى حزام خاص بها.



– تصفية مادة المبرد من نظام التبريد بشكل كامل وشطفه جيدًا عند تغيير المضخة، ووضع مادة المبرد المناسبة وفق مصنع المضخة ذات الجودة العالية

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Source akhbaar24

