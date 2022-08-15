هذه أهم أسباب تعطل ناقل الحركة الاوتوماتيكي وأبرز الأسباب المؤدية لذلك

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يتحكم ناقل الحركة الاوتوماتيكي أو الفتيس بحركة السيارة، وأي عطل به من الممكن أن يكلف الكثير ، لذلك من المهم جدا متابعة اي تغييرات بعمل ناقل الحركة.

في هذا المقال نستعرض أسباب الأعطال التي قد تحدث في الناقل الأوتوماتيكي، وأهم المظاهر التي تشير إلى أعطاله . وفي السيارات الحديثة فقط. يحتوي ناقل الحركة أو ما يسمى بالفتيس على العديد من المستشعرات التي يمكنها التقاط حدوث أي شيء غير عادي في ناقل الحركة، وعند ملاحظة وجود أي مشكلة في الفتيس فإن هذه المستشعرات ترسل إشارة إلى جهاز الكمبيوتر المتصل بالسيارة

أهم أسباب تعطل ناقل الحركة الاوتوماتيكي

1 – عدم تشحيم أجزاء المحرك أو عدم تعبئته بالكمية الكافية من الوقود من اهم أسباب تلف الجير – مثلا عدم تشحيم أجزاء المحرك بالزيت المناسب يؤدي إلى تلف الفتيس الأوتوماتيكي، وكذلك ، لأن ذلك يؤدي إلى تلفه أيضًا؛ لأن أجزاء المحرك سوف تبدأ بسبب ارتطام اجزائه بعضها ببعض.

2 – وجود أجسام ملوثة داخل أجزاء المحرك يؤدي الى تآكل هذه الأجزاء وتلفها، سواء أكانت هذه الملوثات ناتجة استخدام نوعية رديئة من الزيوت، أم لأسباب أخرى

3 – الحمولة الزائدة

تتسبب الحموله الزائدة بالسيارة في تلف الفتيس الأوتوماتيكي مما يجعل من الضرروري الالتزام بالحمولة المحددة ، ويمكن الاستدلال على وجود عطل ناتج عن الحمولة الزائدة من خلال ارتفاع حرارة أجزاء المحرك، أو من خلال اهتزازه .

مظاهر تلف الناقل الاوتوماتيكي

الإحساس بالاهتزازعند استخدام الفتيس الأوتوماتيكي يشير إلى وجود خلل به ، وللأسف كثير منا يهمل ذلك ولايعيره اهتماما ، وهذا يؤدي إلى تفاقم المشكلات داخل السيارة.

عدم القدرة على التحكم بالمحرك عند استخدام الفتيس الأوتوماتيكي يدل على وجود مشكلة في المحرك أو الفتيس. ايضا من مظتهر التعطل عدم استجابة المحرك عند تحريك الفتيس، مما يستدعى حل المشكلة فورا .

عند سماع صوت أنين أو طقطقة أسفل السيارة فإن ذلك يدل على وجود مشكلة بسيطة في معظم الأحيان، لكنه قد يشير إلى وجود عطل في الفتيس الأوتوماتيكي ، لأن نقص سائل الحركة ينتج عنه ذلك ، مما يستوجب عرض السيارة على شخص مختص قبل أن تتفاقم المشكلات

وجود رائحة احتراق في السيارة يدل على وجود مشكلة، فقد تكون رائحة الاحتراق هذه ناتجة عن انخفاض سائل ناقل الحركة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، أو بسبب وجود تسريب داخل السيارة، واحيانا بسبب استخدام نوعية رديئة من سائل الحركة

من مظاهر تلف الجير ايضا ظاهرة انزلاق المحرك وتعد هذه العلامة من أخطر العلامات الناتجة عن أعطال الفتيس الأوتوماتيكي، ويجب الامتناع عن قيادة السيارة الا بعد اصلاح هذا العطل والتأكد من أن المحرك قد عاد إلى وضعه الطبيعي.

أي تسريب في سائل ناقل الحركة في أرضية الكراج الخاص بالسيارة يدل على وجود مشكلة كبيرة في الفتيس؛ وذلك لأن سائل الحركة بعكس زيت المحرك لا يتناقص مع السرعة، أو المسافة ، ومن هنا تجب مراقبة سائل الحركة دوريًّا، ومراقبة التسريب الناتج من السيارة، أي نقصان فيه يؤدي إلى مشكلات كارثية تشكل خطرًا على الحياة، وفي حال إهمال صيانة السيارة عند ظهور تلك المشكلات فإن تكلفة صيانتها ستزيد مع الوقت؛ وذلك بسبب الأعطال الكثيرة التي تنتج عن الإهمال.



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Source akhbaar24

