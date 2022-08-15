302 عملية إطفاء وإنقاذ يوميا - #عاجل

تواصل المديرية العامة للدفاع المدني جهودها في سبيل إنقاذ الأرواح من الغرق والحرائق والاحتجاز في السيول وسقوط المركبات في المنحدرات الجبلية، فيما بلغ إجمالي حوادث الإطفاء في يوليو الماضي 4512 حادثة، وعمليات الإنقاذ 4555 عملية، أي 9067 حادثة وعملية بمعدل 302 عملية إطفاء وإنقاذ في اليوم، تنقسم إلى 145 حريقا و146 إنقاذا في اليوم. يوليو 2022 إجمالي عمليات الإطفاء والإنقاذ 9067 الإطفاء 4512 الإنقاذ 4555 عملية 145 حريقا و146 إنقاذا في اليوم عمليات خلال أغسطس الجاري 1 أغسطس باشر مدني تبوك حريقًا في محال تجارية بسبب ماس كهربائي، ولا إصابات 2 أغسطس أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في «بركسين» بحي المحمدية غرق 3 أشخاص في مستنقع مائي أنقذ مدني المدينة المنورة شخصين احتجزا في سيل بسد الواجب 5 أغسطس أنقذ مدني المدينة المنورة شخصين احتجزا في سيل بسد الواجب 6 أغسطس باشر مدني الحناكية بلاغًا عن غرق 4 أشخاص في مستنقع مائي بوادي الجربوع 7 أغسطس أخمد مدني الرياض حريقًا في مصنع بالصناعية الثانية أخمد مدني عنيزة حريقًا في محل مفروشات بحي مريبدة 8 أغسطس سقوط مركبة من منحدر في الهدا بداخلها 3 أشخاص 10 أغسطس أنقذ مدني العيص عائلة احتجزتها السيول داخل مركبة بوادي الغريض 11 أغسطس انتشل مدني جازان شخصًا غرق في سيل وادي جازان 12 أغسطس مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودعين بحي الغنامية، ولا إصابات



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