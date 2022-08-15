302 عملية إطفاء وإنقاذ يوميا - #عاجل

يوليو 2022
إجمالي عمليات الإطفاء والإنقاذ
9067
الإطفاء
4512
الإنقاذ
4555 عملية
145 حريقا و146 إنقاذا في اليوم
عمليات خلال أغسطس الجاري
1 أغسطس
باشر مدني تبوك حريقًا في محال تجارية بسبب ماس كهربائي، ولا إصابات
2 أغسطس
أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في «بركسين» بحي المحمدية
غرق 3 أشخاص في مستنقع مائي
أنقذ مدني المدينة المنورة شخصين احتجزا في سيل بسد الواجب
5 أغسطس
أنقذ مدني المدينة المنورة شخصين احتجزا في سيل بسد الواجب
6 أغسطس
باشر مدني الحناكية بلاغًا عن غرق 4 أشخاص في مستنقع مائي بوادي الجربوع
7 أغسطس
أخمد مدني الرياض حريقًا في مصنع بالصناعية الثانية
أخمد مدني عنيزة حريقًا في محل مفروشات بحي مريبدة
8 أغسطس
سقوط مركبة من منحدر في الهدا بداخلها 3 أشخاص
10 أغسطس
أنقذ مدني العيص عائلة احتجزتها السيول داخل مركبة بوادي الغريض
11 أغسطس
انتشل مدني جازان شخصًا غرق في سيل وادي جازان
12 أغسطس
مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودعين بحي الغنامية، ولا إصابات
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