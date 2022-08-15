شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النصر المتوقع لمباراة العربي القطري الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة النصر الودية القادمة، المقرر أن تقام أمام العربي القطري ضمن استعدادات العالمي للموسم الكروي الجديد 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن المباراة المرتقبة التي تجمع بين العالمي والنادي القطري يوم الثلاثاء القادم وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة النصر والعربي القطري الودية

يستضيف ملعب مرسول بارك مباراة النصر الودية القادمة التي ستقام أمام العربي يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 من شهر أغسطس الجاري، ولم يتم الإعلان عن توقيت المباراة حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعربي القطري الودية

تنقل القناة الخاصة لنادي النصر السعودي عبر منصة اليوتيوب المباراة المرتقبة بين العالمي أمام العربي، وفقًا لما تداولته العديد من التقارير الصحفية سابقًا.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة العربي الودية الثلاثاء

من المتوقع أن يدخل جارسيا بالتشكيل التالي أمام النادي القطري:-

في حراسة المرمي: أوسبينا.

وفي خط الدفاع: حمد آل منصور، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، غيسلان كونان.

وفي خط الوسط: بيتي مارتينيز، عبدالفتاح عسيري، مختار علي، علي الحسن.

خط الهجوم: خالد الغنام، فينسيت أبو بكر.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022/2023

‏تعرف على جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

الجولة الأولى

النصر × الوحدة.

الجولة الثانية

التعاون × النصر.



الجولة الثالثة

النصر × ضمك.

الجولة الرابعة

الباطن × النصر.

الجولة الخامسة

النصر × الإتحاد.

الجولة السادسة

ابها × النصر.



الجولة السابعة

النصر × العدالة.

الجولة الثامنة

النصر × الفيحاء.

الجولة التاسعة

الرائد × النصر.

الجولة العاشرة

النصر × الهلال.

الجولة الحادية عشر

الخليج × النصر.

الجولة الثانية عشر

النصر × الطائي.

الجولة الثالثة عشر

الشباب × النصر.

الجولة الرابعة عشر

النصر × الإتفاق.

الجولة الخامسة عشر

الفتح × النصر.