محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أوضحت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية تغيير وجهة القدوم المُحددة على التأشيرة والقدوم من خلال وجهة بديلة. وبيّنت المديرية، أن التعليمات تشترط الالتزام بطريقة وجهة القدوم المُحددة على التأشيرة الصادرة للمُسافر. ولفتت إلى أنه يمكن للمُقيم السفر ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر هل يسمح بتغيير جهة القدوم إلى المملكة عن المحددة في التأشيرة؟.. الجوازات تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.