طائرة تعديل الطقس.. الصين تدخل عصر الإمطار الاصطناعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت الصين عن طائرة مسيرة مزودة بنظام جديد يمكن استخدامه في أعمال تعديل الطقس.

و يمكن رصد السحب والأمطار والرياح والهباء الجوي في الهواء أسفل مسار طيران الطائرة عبر الاستشعار عن بعد.

وكشفت وكالة “شينخوا” أن الطائرة التي تتميز بقدرة حمل كبيرة ووقت تحليق طويل وتكلفة صيانة منخفضة ونشر سريع، أكملت رحلتها الأولى التي استغرقت 75 دقيقة من مطار في مقاطعة شنشي بشمال غرب الصين، ما يثبت سلامة الآلية وقدرات مرافقها المحمولة جوا.

وتشمل الوظائف الجديدة للطائرة الرصد المزدوج بالليزر والأمواج الميكروية، والرصد المشترك النشط والسلبي، والاستشعار عن بعد في الموقع، وفقا لمعهد تابع للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أحد مطوري الطائرة.

كانت الصين قد أعلنت في 2020 عن خطة خمسية، لتوسيع برنامجها التجريبي لتعديل الطقس، لتغطية مساحة تفوق مساحة الهند بهطول أمطار اصطناعي.

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وقال مجلس الدولة الصيني، في بيان صدر 4 ديسمبر 2020، إن الاختراقات في الأبحاث والتقنيات الجديدة تعني أن البلاد سيكون لديها “نظام متطور لتعديل الطقس” بحلول عام 2025، ويوضح أن المساحة الإجمالية للأمطار الاصطناعية ستغطي أكثر من 5.5 مليون كيلومتر مربع.