الأهلي : شراكتنا مع “وسط جدة” مستمرة.. وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف النادي الأهلي، عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخرا بشأن إلغاء عقد الشراكة الإستراتيجية مع شركة وسط جدة للتطوير، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) في الموسم الرياضي الجديد.

وقال الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تؤكد إدارة النادي الأهلي أن عقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة وسط جدة للتطوير، مستمر بذات المدة والمزايا الموجودة في العقد المبرم بين الطرفين والذي تم الإعلان عنه مسبقاً”.

وأوضح الأهلي في بيانه: “تقرر اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية تجاه كل من ينشر أو يتداول الأخبار المغلوطة في هذا الشأن”.