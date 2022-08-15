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لضمان الحفاظ على العظام والعمود الفقري.. نصائح يجب اتباعها عند رفع الأشياء الثقيلة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، نصائح للمحافظة على صحة العظام والعضلات والعمود الفقري عند رفع الأشياء الثقيلة.

وأوضحت المدينة، أنه يجب الجلوس ووضع الجهد على الساقين بدلاً من الظهر عند رفع الأشياء الثقيلة وذلك لضمان أمان الظهر.

ونوهت إلى أهمية أن تكون وضعية الظهر والرقبة مُستقيمة أيضاً أثناء المشي خلال رفع تلك الأشياء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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