لضمان الحفاظ على العظام والعمود الفقري.. نصائح يجب اتباعها عند رفع الأشياء الثقيلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قدمت مدينة الملك سعود الطبية، نصائح للمحافظة على صحة العظام والعضلات والعمود الفقري عند رفع الأشياء الثقيلة. وأوضحت المدينة، أنه يجب الجلوس ووضع الجهد على الساقين بدلاً من الظهر عند رفع الأشياء الثقيلة وذلك لضمان أمان الظهر. ونوهت إلى أهمية أن تكون وضعية الظهر والرقبة مُستقيمة أيضاً أثناء المشي خلال رفع تلك الأشياء. Advertisements أخبار قد تهمك

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