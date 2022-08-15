أول تعليق من نادي الاتحاد على رحيل حامد البلوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات علق نادي الاتحاد بشكل رسمي على رحيل حامد البلوي عن منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي. وعبر حسابه الرسمي على تويتر نشر نادي الاتحاد تغريدة وجه من خلالها كلمة شكر إلى حامد البلوي، وأكد الاتحاد في بيانه أن البلوي سيظل إبنا من أبناء النادي المخلصين الذين تشرفوا بخدمته، متمنيا للبلوي التوفيق في مسيرته المستقبلية. أخبار قد تهمك

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