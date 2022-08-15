الاعتداء على صحفي كويتي داخل مجمع تجاري.. والإطاحة بالجاني

محمد بن مسعود - الدمام - وأوضح الزواوي، عبر حسابه على «تويتر»، أنه لا يعرف الشاب ولم يشاهده في حياته، مؤكدا أنه لا يعرف دوافع الاعتداء. ولفت إلى أن الشاب عندما شعر بوصول رجال الأمن فرّ هاربا، مشيرًا إلى أنه بفضل كاميرات المراقبة تم التعرف عليه وإلقاء القبض عليه. وأشاد الكاتب الصحفي الكويتي بيقظة رجال الأمن ومتابعة وزير الداخلية، موجهًا الشكر لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة وكل المسؤولين بالوزارة ومدير أمن الفروانية والنقيب فهد الصليلي وأفراد القوة الأمنية في الأفنيوز، والشيخ فهد فواز الصباح وضباط وأفراد مخفر الأندلس، واللواء حمد السريع وطاقمه الأمني في الأفنيوز على جهودهم وتعاونهم وسرعة القبض على المعتدي. من جانبه، علق رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم، على الحادث قائلًا: «الخلاف في وجهات النظر لا يبيح التعدي على الناس والتهجم باليد أو الشتيمة.. خطاك السوء أخي عادل الزواوي وأجر وعافية، والحمد لله على سلامتك من الاعتداء المشين». أخبار قد تهمك

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