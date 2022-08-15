الصحة توضح الوضعيات الصحيحة للأم خلال الرضاعة الطبيعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أوضحت وزارة الصحة أن طريقة الجلوس وراحة الطفل خلال عملية الرضاعة الطبيعية تساعدان على سهولة تدفق الحليب. وأضافت الصحة أن الجلوس بزاوية ٩٠ درجة والاستعانة بوسادة لإسناد رأس الطفل من أهم الوضعيات التي تساعد الطفل على الرضاعة بشكل مريح. وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه يجب حمل الرضيع في وضعية الاستلقاء على الجانب أو وضعية المهد أو شكل كرة القدم أفضل الوضعيات لتحقيق عملية رضاعة وسهولة تدفق حليب الأم. أخبار قد تهمك

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