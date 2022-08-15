شاهد.. فيديو صادم لنفوق مئات الأبقار في إيطاليا بسبب موجة الحر والجفاف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أظهر مقطع فيديو، نفوق المئات من الأبقار في إيطاليا، والتي يعتقد أنه بسبب موجة الجفاف التي شهدته البلاد منذ عقود بعد وصول منسوب المياه إلى أدنى مستوى تم تسجيله في تاريخها.
وتعانى إيطاليا من أسوأ موجة جفاف خلال الـ70 عاما، حيث أدى أسوأ جفاف شهدته البلاد منذ عقود إلى انخفاض منسوب المياه في “جاردا”، أكبر بحيرة في إيطاليا.
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