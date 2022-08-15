اندلاع حريق كبير في منطقة ريفية شمال إسبانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس اندلع حريق كبير نتيجة ارتفاع في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية أدت إلى انتشار سريع للنيران في منطقة ريفية تضم محمية طبيعية شمال إسبانيا.

وأفاد رئيس المنطقة ” أراغون ” خافيير لامبان في تصريح صحفي أمس، أن السلطات الإسبانية أجلت 1500 شخص من منازلهم في هذه المنطقة الريفية شمالي البلاد جراء الحريق الكبير ، مشيراً إلى أن 300 عنصر إطفاء تدعمهم المروحيات يواصلون عملهم لإخماد الحريق.

يذكر أن الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في إسبانيا تسبب في اندلاع الحرائق، حيث شهدت البلاد ثلاث موجات في فترة لا تتجاوز شهرين.

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