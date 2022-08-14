شكرا لقرائتكم خبر مقابلات شخصية لـ400 معلم ومعلمة في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ بتهيئة المدارس واستكمال خطط وبرامج لجنة الاستعداد، بالإضافة إلى استقبالها 400 معلم ومعلمة من المرشحات لوظائف الطفولة المبكرة والمرشحين والمرشحات للتوظيف التعاقدي للوظائف التعليمية.

واعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير تشكيل لجان التوظيف التعاقدي لشاغلي الوظائف التعليمية بتعليم تبوك، وتضمنت اللجان العاملة لجنة المطابقة والمقابلات الشخصية، ولجنة تحرير العقود والوثائق والمحفوظات، ولجنة العلاقات العامة للتنسيق والتنظيم، وفق الدليل الاسترشادي الذي أصدرته وزارة التعليم بهذا الشأن.

من جهة أخرى أصدرت إدارة تعليم تبوك حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 1444هـ، وأتاحت الاطلاع للمتقدمين والمتقدمات على نتائج الحركة عبر نظام نور.