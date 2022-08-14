مقابلات شخصية لـ400 معلم ومعلمة في تبوك

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واعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير تشكيل لجان التوظيف التعاقدي لشاغلي الوظائف التعليمية بتعليم تبوك، وتضمنت اللجان العاملة لجنة المطابقة والمقابلات الشخصية، ولجنة تحرير العقود والوثائق والمحفوظات، ولجنة العلاقات العامة للتنسيق والتنظيم، وفق الدليل الاسترشادي الذي أصدرته وزارة التعليم بهذا الشأن.من جهة أخرى أصدرت إدارة تعليم تبوك حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 1444هـ، وأتاحت الاطلاع للمتقدمين والمتقدمات على نتائج الحركة عبر نظام نور.
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