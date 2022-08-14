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مقابلات شخصية لـ400 معلم ومعلمة في تبوك

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- بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ بتهيئة المدارس واستكمال خطط وبرامج لجنة الاستعداد، بالإضافة إلى استقبالها 400 معلم ومعلمة من المرشحات لوظائف الطفولة المبكرة والمرشحين والمرشحات للتوظيف التعاقدي للوظائف التعليمية.

واعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير تشكيل لجان التوظيف التعاقدي لشاغلي الوظائف التعليمية بتعليم تبوك، وتضمنت اللجان العاملة لجنة المطابقة والمقابلات الشخصية، ولجنة تحرير العقود والوثائق والمحفوظات، ولجنة العلاقات العامة للتنسيق والتنظيم، وفق الدليل الاسترشادي الذي أصدرته وزارة التعليم بهذا الشأن.

من جهة أخرى أصدرت إدارة تعليم تبوك حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 1444هـ، وأتاحت الاطلاع للمتقدمين والمتقدمات على نتائج الحركة عبر نظام نور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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