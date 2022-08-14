بدء استقبال طلبات المنح بجامعة نجران

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وأوضح وكيل عميد عمادة شؤون الطلاب للمنح الدكتور علي أبودهام أن شروط القبول في المنح الخارجية تتضمن: ألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 17 عاما ولا يزيد عن 25 عاما لدرجة البكالوريوس، وألا يكون الطالب أو الطالبة قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، ومصادقة الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة، وألا يكون مفصولا من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، إضافة إلى امتلاكه جواز سفر ساري المفعول لمدة سنة على الأقل، مع إجادة المتقدم - إن كان غير عربي - اللغة العربية نطقا وكتابة ويرفق ما يثبت ذلك، وأن يتجاوز المتقدم المقابلة الشخصية عبر وسائل التواصل المرئية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب اليوم استقبال طلبات التسجيل في برامج المنح الداخلية والخارجية لغير السعوديين من الجنسين، وذلك عبر الرابط المخصص.وأوضح وكيل عميد عمادة شؤون الطلاب للمنح الدكتور علي أبودهام أن شروط القبول في المنح الخارجية تتضمن: ألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 17 عاما ولا يزيد عن 25 عاما لدرجة البكالوريوس، وألا يكون الطالب أو الطالبة قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، ومصادقة الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة، وألا يكون مفصولا من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، إضافة إلى امتلاكه جواز سفر ساري المفعول لمدة سنة على الأقل، مع إجادة المتقدم - إن كان غير عربي - اللغة العربية نطقا وكتابة ويرفق ما يثبت ذلك، وأن يتجاوز المتقدم المقابلة الشخصية عبر وسائل التواصل المرئية.

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