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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح لزاما على الأسرة أن ترفع من مستوى وعيها تجاه تأثيرات الألعاب الرقمية المباشرة على سلوك مستخدميها، تحديدا فئة الأطفال والمراهقين.

وبحسب مجلس شؤون الأسرة تشير الإحصاءات إلى أن هناك نحو 6 ملايين مستخدم للألعاب الالكترونية في المملكة.

وحققت المملكة نموا هائلا في مجال صناعة وتطوير الألعاب الالكترونية، بلغ 41.1% سنويا، لتحتل المرتبة رقم 19 بين أكبر أسواق الألعاب في العالم لعام 2021، وفق تقديرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتهدف المملكة إلى ترسيخ مكانتها كمركز تقني إقليمي لأهم رائدي الأعمال والمبتكرين والمبرمجين من المنطقة والعالم، وتعزيز القدرات الرقمية للشباب السعودي، وتشجيع الابتكار والإبداع؛ ضمن جهود لتحقيق رؤية 2030.

وتركز الاستراتيجية على دعم وتطوير قطاع الألعاب الالكترونية كجزء من خططها للتحول إلى اقتصاد رقمي؛ كما تهدف إلى توطين هذه الصناعة في البلاد. وتشير تقديرات شركة Newzoo لإحصاءات وتحليلات سوق الألعاب، إلى أن سوق ألعاب الهاتف المحمول في السعودية سيحقق نحو 520 مليون دولار في عام 2021 على أساس إنفاق المستهلكين.

إحصائيات حديثة:







6 ملايين مستخدم



576 مليون دولار سنويا العائد من سوق الألعاب الالكترونية



%68 نسبة مستخدمي ألعاب الفيديو



21 مليون العب في جميع أنحاء المملكة



41% نمو في سوق الألعاب الالكترونية



أهم فوائد الألعاب الالكترونية:





اكتساب مهارة حل المشكلات بطريقة إبداعية



اكتشاف الطفل مجالات يحبها وينجذب إليها



تكوين صداقات جديدة



التشجيع على ممارسة الرياضة



خلق روح المنافسة لدى الطفل



تعلم الطفل مهارة القيادة



تعلم مهارة الشرح والتدريس



أضرار الألعاب الالكترونية على الأطفال