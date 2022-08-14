3 شهادات مهنية احترافية لرفع جودة التعليم الالكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرفع الجودة التعليمية وتعزيز الثقة في التدريب الالكتروني، أعلن المركز الوطني للتعليم الالكتروني عن بدء التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم، والتي يهدف المركز من خلالها إلى تأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الالكتروني.

ويتيح المركز التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم حتى يوم 1444/3/13هـ، حيث سيقام لكلٍّ منها اختبار متخصص في 33 مقر بكافة مناطق المملكة، بإجمالي مقاعد يتسع لأكثر من 4359 مقعدا للجنسين، وذلك بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس، كما يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الراغبين بالحصول على الشهادات المهنية الاحترافية التي يقدمها المركز، وذلك بعد إتمام حصولهم على الشهادة وفقا لاشتراطات وضوابط «هدف».

وتنقسم الشهادات المهنيــة الاحترافيــة للمستــوى المتقــدم على النحو التالي: الشهادة المهنية الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني (OTT) وتستهدف المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين، وكافة مقدمي برامج التعليم والتدريب الالكتروني، وشهادة المهنية الاحترافية في تصميم خبرات التعليم الإلكتروني (eLXD) وتستهدف مصممي خبرات التعليم الالكتروني، والمصممين التعليميين، ومصممي المحتوى الالكتروني، والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين الممارسين للتصميم التعليمي، وشهادة المهنية الاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني (eLQA) وتستهدف الأفراد العاملين علـى ضبط جودة التعليم والتدريب الالكتروني، والمشرفين على برامج التعليم الالكتروني ومحكمي برامج التعليم والتدريب الالكتروني، والمشرفين التربويين ومديري المدارس.

وتمنح الشهادات المهنية الاحترافية ميزة تنافسية بين الممارسين في قطاع التعليم والتدريب الالكتروني، من خلال تنمية مهاراتهم وخبراتهم في القطاع وفقا لأحدث التوجهات فيه، مما يسهم في تأهيلهم بمجالات عملهم، علاوة على مساهمتها في بناء المسار المهني باحترافية، إضافة إلى قياسها لمهارات المتخصصين في القطاع بموثوقية عالية وباختبارات وطنية مركزية على مستوى المملكة.

الأهداف:







الإسهام في رفع جاهزية منشآت التعليم والتدريب.



تعزيز تنافسيتها وتلبية احتياجاتها في بناء القدرات.



تأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الالكتروني.



منحهم شهادات مهنية احترافية في المجال.



تحسين معارفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.



الشهادات المهنية الاحترافية تستهدف من؟