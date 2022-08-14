47 ألف طلب إيداع لدى هيئة الملكية الفكرية

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من جهة أخرى وبحضور 100 من الحرفيين والجمعيات والمهتمين بالأعمال الحرفية عقدت أخيرا ورشة عمل بعنوان «حقوق الملكية الفكرية للإبداعات الحرفية» بالتعاون مع هيئة التراث والمعهد الملكي للفنون التقليدية.وكانت «الهيئة» أعلنت سابقا عن إتاحة التسجيل الاختياري لمسارات جديدة في مصنفات حقوق المؤلف وتشمل المسارات الجديدة: المصنفات الفنية والفنية التطبيقية، مصنفات الصور الفوتوغرافية، مصنفات الأعمال التخطيطية، ومصنفات الأعمال الطبوغرافية المجسمة لتنضم إلى المصنفات التي تشملها خدمة التسجيل الاختياري وهي برمجيات الحاسب الآلي وتطبيقاته والأعمال المعمارية.
وبينت الملكية الفكرية أن الهدف من إتاحة مسارات جديدة في التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف هو تشجيع الموهوبين والموهوبات على الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتعظيم الأصول غير الملموسة.
وأشارت إلى المقابل المالي المخفض للطلاب والطالبات بحيث يمكن للطلبة تسجيل حقوق المؤلف وحمايتها والاستفادة من كافة خدمات الهيئة مما يسهم في دعم المبدعين والمبدعات في وطننا وبناء مجتمع واعي ومستقبل مليء بالإبداعات البشرية.
كما أوضحت للراغبين في تقديم طلبات التسجيل الدخول على منصة الخدمة عبر النفاذ الموحّد https://copyright.saip.gov.sa/ واختيار خدمة تسجيل مصنف، وتعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المصنف المتوافق مع الشروط المحددة في اللائحة لاستكمال إجراءات التسجيل والفحص.
أرقام الملكية الفكرية حتى الان:
الطلبات المودعة
- 38,130 طلب تسجيل علامة تجارية
الطلبات المودعة
- 3979 طلب إيداع براءة اختراع
الطلبات المودعة
- 1400 طلب إيداع نموذج صناعي
إجمالي إيداع الطلبات
إجمالي وثائق الحماية
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