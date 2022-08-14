شكرا لقرائتكم خبر خطة لصيانة وتهيئة 933 مدرسة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف إدارة تعليم مكة المكرمة على تنفيذ خطة الصيانة للاستعداد للعام الدراسي 1444هـ من خلال 84 فرقة للصيانة والتكييف، والتي تضم عددا من المهندسين والفنيين والإداريين فنيا وإداريا وإنجاز يومي لـ 30 مدرسة في الصيانة، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد؛ حيث تستهدف خطة الصيانة التي انطلقت مع العام الهجري الحالي ثلاثة محاور.

بينما تستهدف الخطة صيانة 933 مدرسة في مختلف المراحل والمواقع على مستوى تعليم المنطقة بمحافظات الجموم وبحرة والكامل وفي المقابل ينجز مركز العمليات والطوارئ بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة عقود الصيانة، من خلال تنفيذ خطة ميدانية لزيارة المدارس اعتبارا من 1 إلى 30 محرم الحالي قبل بدء العام الدراسي الجديد الطلاب.

ويستقبل المركز بلاغات الصيانة في الفترة الصباحية والمسائية عبر برنامج الماجد للصيانة كما تتم متابعة خطط الصيانة عن طريق برنامج الكتروني يحدث بشكل يومي بنسبة الإنجاز وعدد المدارس المنفذة.

يذكر أن مركز العلميات والطوارئ أنجز استقبال البلاغات وعلاج بلاغات من برنامج الإدارة العامة للأمن والسلامة للوزارة، وبرنامج تواصل وخدمة الواتس اب. كما يجري المركز بصفة مستمرة تقييم مستوى جودة العمل المقدمة للمدارس وتقديم خدمة استقبال طلبات المدارس الورقية وتحويلها إلى بلاغات الكترونية والأرشفة الالكترونية للخطابات.

وحققت خطة الصيانة للاستعداد للعام الدراسي 1444 عمليات الصيانة في المدارس 2109 عملية بواقع 84 فرقة من فرق الصيانة.

محاور الصيانة:

